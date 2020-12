France 24 • 22/12/2020 à 07:28

A la Une de la presse, ce mardi 22 décembre, le feu vert de l'Union européenne au vaccin de Pfizer BioNTech. Le Royaume-Uni de plus en plus coupé du monde. Les organisations d'artistes en colère contre le maintien de la fermeture des salles de spectacle en France. Le jackpot du basketteur français Rudy Gobert. Et un geste aussi humble que généreux.