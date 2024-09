"On est vraiment dans un bras de fer entre la classe politique et le Président de la République"

information fournie par France 24 • 04/09/2024 à 19:00

Xavier Bertrand ou Bernard Cazeneuve ? Cinquante jours après la démission du gouvernement Attal, un dénouement semble proche pour Matignon, avec une possible annonce mercredi d'Emmanuel Macron. Le chef de l'Etat est pressé de toutes parts d'arrêter un choix sans plus tarder après deux semaines de consultations, qui se focalisent depuis lundi sur ces deux personnalités de droite et de gauche. Le verdict pourrait finalement tomber mercredi. C'est "l'objectif", relève une source dans le camp présidentiel, en assurant que le président des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, tenant de la droite sociale, et l'ex-Premier ministre Bernard Cazeneuve sont toujours dans la course. Selon plusieurs ministres démissionnaires, Xavier Bertrand semble tenir la corde. "Mais ce matin, le président interrogeait encore", pointe l'un deux. Emmanuel Macron a eu en tout cas de nouveaux échanges dans la journée, confirme un proche. Après près de deux semaines de consultations, l'équation reste inchangée : comment éviter une censure immédiate du futur Premier ministre, dans une Assemblée fragmentée, où aucun des trois blocs n'a de majorité absolue et chaque chef de gouvernement potentiel est susceptible d'être censuré ? Devant cette majorité introuvable, au terme de législatives qu'il a lui-même convoquées, Emmanuel Macron penche pour un Premier ministre "politique" plutôt qu'une personnalité issue de la société civile. La piste de Thierry Beaudet -- un homme inconnu du grand public, président du Conseil économique, social et environnemental (Cese) - surgie subitement lundi a donc fait long feu. Selon un proche du président, Xavier Bertrand comme Bernard Cazeneuve assurent déjà "plus de stabilité" que Lucie Castets, la candidate du Nouveau Front populaire, éconduite par Emmanuel Macron. "Il y a à leur égard des réticences, des lignes rouges de fond et de méthode, mais pas forcément de censure immédiate", veut-on croire de même source. Décryptage avec Stéphane Zumsteeg, directeur du département opinion et recherche sociale d'Ipsos.