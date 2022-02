information fournie par France 24 • 23/02/2022 à 16:31

La promesse d'un nouvel accord sur le nucléaire iranien ravive les espoirs, et les craintes. Des déclarations émanant de Téhéran, Paris et Washington fusent sur un possible accord imminent. Israël dit craindre pour sa sécurité. Un texte pourrait être conclu à Vienne d'ici quelques jours.