information fournie par France 24 • 19/05/2024 à 11:11

En Nouvelle-Calédonie, l'État français est passé à l'offensive dimanche 19 mai. Après six jours d'émeutes et la mort de six personnes sur l'île, les forces de l'ordre ont mené une opération d'envergure pour tenter de "reprendre totalement la maîtrise" du territoire. Un convoi de 600 gendarmes est parti de Nouméa pour tenter de dégager la route principale menant à l'aéroport international, entravée par des barrages.