information fournie par France 24 • 07/06/2024 à 17:40

Au sommaire cette semaine : les mesures de soutien pour tenter de sauver l'économie de la Nouvelle-Calédonie, les ravages des nouvelles drogues de synthèse à la Réunion, les hommages aux vétérans du Débarquement et le rôle des ultramarins. Et aussi, le départ de la flamme olympique pour les Outre-mer, la hauteur exacte de la Montagne Pelée et la vanille mahoraise!