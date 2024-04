information fournie par France 24 • 06/04/2024 à 23:01

Selon l’Élysée, le président Macron estime que la France aurait pu arrêter le génocide avec ses alliés occidentaux et africains mais n'en a pas eu la volonté et le dira dans une vidéo qui sera diffusée ce week-end à l'occasion du 30 anniversaire du génocide des Tutsi au Rwanda. En parallèle, Stéphane Séjourné, le ministre français des affaires étrangères, est arrivé pour participer aux commémorations et signer de nouveaux accords.