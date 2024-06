information fournie par France 24 • 19/06/2024 à 11:53

À la tête de Citroën depuis un an, Thierry Koskas présente le dernier SUV du constructeur : un véhicule pouvant accueillir sept passagers, qui se veut abordable et se décline en versions électrique, hybride et à essence. Un modèle qui illustre parfaitement la stratégie de Citroën, qui veut offrir des solutions à tout type de clients. "Nous sommes une marque populaire", explique Thierry Koskas, ajoutant que la marque aux chevrons s'engage à cesser la vente de véhicules thermiques neufs en 2035.