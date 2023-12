information fournie par France 24 • 28/12/2023 à 10:46

Dans le centre du Nigéria, l'État du Plateau en deuil après les tueries du week-end. Des groupes armés, on le rappelle, ont attaqué une vingtaine de villages de samedi soir 23 décembre à lundi 25 décembre, faisant plus de 160 morts, au moins trois cents blessés. Des habitants sont toujours portés disparus, dans trois circonscriptions se trouvant au sud de Jos, la capitale de l’État du Plateau. Les habitants demandent des explications et veulent quitter la zone.