information fournie par France 24 • 14/10/2022 à 15:13

Confrontés à la hausse des prix de l’alimentation et de l’énergie, les Européens s’inquiètent d'une situation économique qui pourrait faire grimper le chômage et virer à la récession. Pour Nicolas Schmit, commissaire européen à l'Emploi et aux Droits sociaux, il faut soutenir les PME et les salaires.