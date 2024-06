"Nazaland" : le rappeur Naza invite Jul et Ninho sur son nouvel album

information fournie par France 24 • 18/06/2024 à 16:47

On dit de lui que c’est un "ambianceur" et de Paris à Kinshasa il fait danser les foules avec son mélange de rap et de rumba congolaise. Naza est l’invité de ce nouveau numéro de "À l’Affiche" pour la sortie de son nouvel album, "Nazaland". À cette occasion, il entame dès novembre prochain une tournée de plusieurs mois, avec en point d’orgue le concert du 30 octobre 2025 à l'Accor Arena de Paris. Avec Louise Dupont, il revient sur les principales collaborations de son nouvel album, notamment avec les rappeurs Ninho et Jul, mais aussi sur une carrière mêlant l'humour à l'engagement.