Navalny : le crépuscule de Poutine ?

France 24 • 02/02/2021 à 20:19

Vladimir Poutine restera-t-il dans l'Histoire comme l'égal des plus grands tsars ou au contraire comme un vulgaire "empoisonneur de slips" ? Une expression employée par Alexei Navalny pour qualifier la tentative d'assassinat au Novitchok à son égard et qu'il attribue directement au maître du Kremlin. Alors qu'il comparaissait ce mardi devant le tribunal de Moscou pour avoir enfreint un contrôle judiciaire, la justice l'a condamné à trois ans et demi de prison. Navalny se relèvera-t-il de ce nouveau séjour en prison ? Et si c'était Vladimir Poutine qui avait le plus de souci à se faire ?