Naufrage du X-Press Pearl au large du Sri Lanka: "Un désastre écologique sans précédent"

France 24 • 03/06/2021 à 07:41

A la Une de la presse, ce jeudi 3 juin, le naufrage, au large du Sri-Lanka, d'un porte-conteneurs transportant des tonnes de produits chimiques, de matières plastiques et de fioul. Un désastre écologique sans précédent dans la région. L'inquiétude des journalistes et militants des droits de l'Homme au Pakistan, face à la répression de la liberté d'expression par le gouvernement d'Imran Khan. Le Tour de France d'Emmanuel Macron. Et la formidable aventure d'une petite-fille et de sa grand-mère.