N. Calviño : "C'est l’attaque de Moscou qui affecte la stabilité géopolitique, pas nos sanctions"

information fournie par France 24 • 01/04/2022 à 18:23

En raison de la guerre en Ukraine, certains pays s'inquiètent d'une hausse des prix, notamment l’Espagne, qui connaît la plus forte inflation de son histoire, à près de 10 %. Nous recevons la ministre espagnole de l’Économie, Nadia Calviño, l’un des piliers de l’équipe du socialiste Pedro Sanchez. La numéro 2 du gouvernement avec le titre de première vice-présidente chargée de l’Économie et de la Transformation numérique attend l’autorisation de la Commission européenne pour pouvoir déconnecter le marché énergétique et l’électricité de son pays de l’évolution des prix du gaz au niveau international : "L’Espagne est moins exposée vis-à-vis de la Russie et de l’Ukraine, parce qu’on n’est pas dépendants en ce qui concerne le gaz, le pétrole, le charbon, et on a moins d’exposition dans le domaine de l’agroalimentaire."