Musique : Alexia Gredy, un album "Hors saison" dans l'air du temps

information fournie par France 24 • 07/02/2022 à 17:02

À tout juste 30 ans, Alexia Gredy est présentée comme "la nouvelle pépite de la pop française". Elle sort un premier album, "Hors saison", à la fois moderne et intemporel. Sur les 11 titres, Alexia Gredy décline sa pop envoûtante - un peu électro, un rien nostalgique mais aussi fermement d’aujourd’hui - portée par une voix presque murmurée. Elle y parle d’amours et de ruptures avec joliesse, poésie et une langue un peu désuète qui se savoure. Alexia Gredy s’est confiée à Laure Manent pour raconter la genèse de cet album, en réalisant son baptême télé.