France 24 • 26/09/2020 à 13:05

La mobilité zéro émission : une utopie avant la crise sanitaire, mais une réalité demain. Pour y arriver, les avionneurs et constructeurs automobiles misent sur l'hydrogène. Un des plus fervents défenseurs de cette énergie, Bertrand Piccard, est l'invité de Tech 24. L'aéronaute se consacre à dénicher 1 000 solutions, pas moins, pour mener la relance verte. Il fait rimer rentable et durable.