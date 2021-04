Migrants bloqués au Mexique : l'Amérique de Biden, un rêve redevenu accessible ?

France 24 • 06/04/2021 à 15:41

Ces dernières semaines, la frontière entre le Mexique et les États-Unis connaît une affluence de migrants particulière. S'y croisent ceux qui, poussés par l'espoir de trouver une Amérique plus accueillante depuis l'élection de Joe Biden, viennent tenter leur chance, et ceux qui s'en font expulser, notamment pour des raisons sanitaires. Plus de 100 000 migrants ont été arrêtés près de la frontière américaine en février. À Ciudad Juárez, côté mexicain, on peine à gérer ce flux, d'autant plus qu'en raison de la pandémie, beaucoup de structures ont fermé leurs portes ou limité leurs capacités.