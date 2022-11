information fournie par France 24 • 02/11/2022 à 15:13

France 24 poursuit sa descente du Mississipi à quelques jours des élections de mi-mandat. Direction le Missouri, l’un des états où la législation sur les armes est la plus permissive. C’est aussi un lieu où la violence par armes à feux est la plus élevée du pays. En 2020, Saint Louis était la troisième ville des Etats-Unis avec le plus grand nombre de morts par armes à feu : 50 pour 100 000 habitants.