information fournie par France 24 • 05/09/2024 à 14:24

Désigné jeudi 5 septembre Premier ministre, Michel Barnier, 73 ans, a négocié avec succès les conditions du Brexit et devra désormais user de toutes ses qualités diplomatiques pour diriger un gouvernement minoritaire à l'Assemblée et tenter de devenir enfin prophète en son pays. L'analyse de Jean-Christophe Gallien, politologue et conseiller en communication.