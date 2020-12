Mexique : la chasse à la malbouffe est ouverte

France 24 • 17/12/2020 à 16:11

Au Mexique, le gouvernement s'arrache les cheveux pour éloigner les enfants des pratiques alimentaires nocives. Dans ce pays où 73% de la population est en surpoids, et 29% obèse, une loi oblige désormais l'industrie alimentaire à mentionner clairement sur les emballages et dans les publicités les excès de graisse, sel ou sucre de leurs produits. Mais il existe encore un vide légal qui permet en toute impunité de vanter les mérites de chips ultra-salés ou de bonbons chimiques sur les réseaux sociaux. Reportage de nos correspondants Laurence Cuvillier et Matthieu Comin.