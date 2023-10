information fournie par France 24 • 30/10/2023 à 14:22

Après le passage de l'ouragan Otis, 48 morts et 6 disparus sont à déplorer dans la ville balnéaire d'Acapulco et ses alentours, au Mexique. Scène de chaos sur place où les communications et l'électricité peinent toujours à être rétablis.