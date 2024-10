Mexique : à Culiacán, ville assiégée par le crime organisé

information fournie par France 24 • 11/10/2024 à 10:14

Le 1er octobre, Claudia Sheinbaum a pris ses fonctions comme présidente du Mexique. Elle hérite d’un pays où le crime organisé impose encore sa loi dans de nombreuses régions. Une situation préoccupante que son prédécesseur Andrés Manuel López Obrador n’est pas parvenu à juguler : plus de 30 000 meurtres sont encore commis chaque année et en moyenne, 29 personnes disparaissent chaque jour sans laisser de traces... La ville de Culiacán, dans l’État du Sinaloa, est devenue le symbole de cette violence endémique. Reportage de nos correspondants au Mexique, Laurence Cuvillier et Quentin Duval.