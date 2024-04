Mélissa Levaillant, chercheuse : "En Inde, l'opposition a de moins en moins de marge de manœuvre"

information fournie par France 24 • 18/04/2024 à 15:15

Aujourd’hui dans "Parlons-en", nous discutions de l'élection législative à laquelle se prépare l'Inde, le pays le plus peuplé au monde. Un marathon électoral de six semaines qui devrait confirmer la toute-puissance du Premier Ministre sortant, Narendra Modi, en campagne pour un troisième mandat après dix ans au pouvoir. Entre persécution des opposants et discours nationalistes, c'est le sort de la démocratie indienne qui semble se jouer, avertissent Mélissa Levaillant, spécialiste de l’Inde, et Alban Alvarez, avec nous depuis New Dehli.