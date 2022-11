Méditerranée : que sait-on bateaux de migrants bloqués en mer au large de la Sicile ?

information fournie par France 24 • 04/11/2022 à 15:31

L'ONG européenne SOS Méditerranée en a appelé jeudi 3 novembre pour la première fois à la France, l'Espagne et la Grèce pour l'aider à trouver un port sûr pour débarquer 234 migrants secourus par son navire Ocean Viking avant que la météo ne se dégrade. "Le droit international est très clair: quand un bateau demande à accoster avec des naufragés à bord, c'est le port le plus sûr le plus proche qui doit l'accueillir, en l'occurrence l'Italie", a déclaré le ministre de l'Intérieur français, Gérald Darmanin. Amara Makhoul, cheffe du service InfoMigrants, était sur le plateau de France 24 pour évoquer le sujet.