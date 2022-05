Mathématiques : la France à la traîne

information fournie par France 24 • 23/05/2022 à 18:10

De plus en plus délaissées par les jeunes Français, les mathématiques vont faire leur grand retour au lycée. Dès le mois de septembre, elles feront à nouveau partie du tronc commun au lycée. Emmanuel Macron s'y était engagé s'il était réélu. Car depuis la réforme mise en place en 2019 par Jean-Michel en 2019, qui permet de choisir sa spécialité, la matière a été totalement laissée de côté par les élèves. Et en terminale, 40 % de lycéens ne font désormais plus de mathématiques.