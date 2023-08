Maroc : l'hommage d'Essaouira à sa culture gnaoua

information fournie par France 24 • 04/08/2023 à 15:30

"Afrique Hebdo" s'est délocalisée en juin à Essaouira, au Maroc, pour le Festival Gnaoua et Musiques du monde. Voici la version intégrale de l'émission spéciale consacrée à cet événement qui a réhabilité "la musique des esclaves" et ses traditions héritées de captifs subsahariens. Le rendez-vous artistique de la cité des Alizés a aussi contribué à la renaissance d'Essaouira, qui connaît un essor économique*, notamment dans les secteurs de l'hôtellerie et de la restauration.