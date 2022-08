Marie Pierre Thiam, conceptrice de jeux vidéo : "Divertir mais aussi sensibiliser les utilisateurs"

information fournie par France 24 • 01/08/2022 à 10:30

Pourquoi l'industrie du jeu vidéo en Afrique est-elle un marché à fort potentiel ? Quels sont les usages et les besoins des consommateurs ? On en parle avec Marie Pierre Thiam, gestionnaire de projet et conceptrice de jeux vidéo chez Kayfo Game Studio à Dakar. Kayfo, un nom qui vient du wolof, et signifie "viens et joue". C'est le premier studio de jeux vidéo produits au Sénégal. Son crédo : créer du divertissement ludique au plus près des réalités du continent.