information fournie par France 24 • 19/04/2025 à 22:14

À 40 ans, Maryline Nakache a remporté la catégorie féminine du 39e Marathon des Sables avec cinq victoires en six étapes (23 h 57’ 20”). Elle a terminé 4ème du classement général et est devenue la première femme de l’histoire à intégrer le top 10 de cette épreuve de 250km dans le désert marocain. Le podium est constitué des frères Rachid et Mohamed El Morabity, et Ahmed Ouikalfen. Maryline Nakache s'est confiée sur sa course et son exploit sur France 24.