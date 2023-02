Manuel Bompard (LFI) : "On va débattre de nos propositions et des mensonges du gouvernement"

information fournie par France 24 • 14/02/2023 à 19:35

Invectives et outrances à l’Assemblée nationale lors des débats sur la réforme des retraites dont la fin est prévu vendredi. Dans cette course contre la montre, les appels se multiplient pour que les Insoumis retirent leurs amendements pour permettre le vote de l’article 7 sur le controversé report de l’âge de départ. Manuel Bompard, député LFI-NUPES des Bouches-du-Rhône, est l’invité de Roselyne Febvre et Frédéric Rivière.