Manon Loizeau : "J’ai voulu filmer l’exil d’Afghanistan à hauteur d’enfant"

information fournie par France 24 • 02/05/2023 à 16:09

Dans ce nouvel épisode de "À l’Affiche", Axelle Simon reçoit la journaliste et réalisatrice Manon Loizeau pour parler de son dernier film "La vie devant elle", diffusé sur France Télévisions le 17 mai. Un documentaire autour d’une adolescente afghane Elaha, filmé à hauteur d’enfant, sur les routes de l’exil vers l’Europe, avec sa famille. La bande originale qui accompagne ce film lumineux et plein d’espoir est signée de sa sœur, la compositrice et interprète Emily Loizeau.