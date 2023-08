information fournie par France 24 • 25/08/2023 à 11:31

Des pillages de commerce et de supermarchés se sont multipliés ces derniers jours en Argentine. Dans le même temps, des centaines de personnes ont défilés à Buenos Aires pour réclamer un soutien accru aux soupes populaires. L'Argentine est confrontée à une inflation record et un taux de pauvreté frôlant les 40%. Pierre Le Duff et Gavin Lee nous en disent plus.