information fournie par France 24 • 14/11/2023 à 12:08

De nouveaux combats entre l'armée malienne, appuyée par les troupes russes Wagner, et les rebelles Touareg dans la région de Kidal font rage depuis ce week-end. Malgré le dispositif et l'appui aérien, l'armée n'a, à ce jour, pas encore l'avantage sur le terrain, selon Serge Daniel, le correspondant de France 24 dans la région. Il affirme que le front est mobile et s'est divisé en trois parties, et que les civils fuient la zone.