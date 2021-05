Mali: "Les militaires mettent leurs godillots dans le plat de la transition"

France 24 • 25/05/2021 à 07:49

A la Une de la presse, ce mardi 25 mai, les réactions aux arrestations, hier, du président et du Premier ministre maliens par l'armée, et à l'interception, dimanche, par la Biélorussie, d'un avion reliant la Grèce à la Lituanie, pour arrêter Roman Protassevitch, un opposant qui se trouvait à bord. Le premier anniversaire de la mort de George Floyd, cet Afro-Américain mort étouffé par un policier blanc. Et une cure de désintoxication... pour corrompus.