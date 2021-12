Mal-aimé Des Bruxellois, le quartier européen cherche à se défaire de sa "brutalité"

information fournie par France 24 • 08/12/2021 à 14:23

Après des décennies de présence à Bruxelles et malgré le dynamisme qu'elles ont apporté, les institutions européennes ne semblent toujours pas avoir trouvé leur place dans leur principale ville d'accueil. Le quartier européen est souvent comme une zone désincarnée, froide et coupée du monde. Une poignée d'irréductibles habitants se bat d'ailleurs pour que ces rues reprennent vie et que les institutions aient enfin à Bruxelles une image de lieux proches des citoyens. Ils pourraient notamment être aidés par le développement du télétravail depuis la pandémie. La Commission veut réduire l'ampleur de ses bâtiments en passant de 780 000 m² occupés à Bruxelles à 580 000 m².