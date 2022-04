Macron réélu président : la Marseillaise chantée au Champ-de-Mars

information fournie par France 24 • 24/04/2022 à 23:08

Le président réélu Emmanuel Macron a affirmé dimanche qu'il n'était "plus le candidat d'un camp mais le président de tous" Demandant à ses partisans de ne pas huer son adversaire du deuxième tour de la présidentielle, Marine Le Pen, M. Macron, lors de son discours au le Champ de Mars, a déclaré: "Non, ne sifflez personne. Depuis le début je vous ai demandé de ne jamais siffler. Parce que dès à présent je ne suis plus le candidat d'un camp mais le président de tous".