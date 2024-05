information fournie par France 24 • 23/05/2024 à 10:12

Emmanuel Macron, arrivé jeudi en Nouvelle-Calédonie, a appelé à un retour "le plus vite possible" à "la sécurité" et au "dialogue" dans l'archipel meurtri après plus d'une semaine d'émeutes, promettant des "décisions" et des "annonces" à "l'issue de cette journée".