Macron: après l'Ukraine... les nouveaux gilets jaunes ?

information fournie par France 24 • 10/02/2022 à 18:13

Après le Canada, le "convoi de la liberté" débarque en France. Les automobilistes en colère contre le passe vaccinal se sont donnés rendez-vous ce samedi à Paris. Pour Emmanuel macron, tout juste rentré d'une tournée diplomatique dans l'Est de l'Europe, est-ce le retour aux gilets jaunes ? On va plus loin avec Zyad Limam et Virginie Herz. Regards croisés aussi sur le voile que certains sénateurs voudraient interdire dans les compétitions sportives.