information fournie par France 24 • 08/02/2022 à 10:07

Emmanuel Macron rencontre Vladimir Poutine à Moscou. Objectif: arracher un compromis sur l'avenir de l'Ukraine... et éviter la guerre ? On va plus loin avec Anne Nivat et Virginie Herz. Regards croisés aussi sur les "convois de la liberté" qui paralysent Ottawa et d'autres villes canadiennes contre l'obligation vaccinale.