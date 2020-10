Louise Mushikiwabo : "Restons vigilants pour que la francophonie ne perde pas de terrain"

France 24 • 05/10/2020 à 17:35

Des prévisions estiment à 700 millions le nombre de locuteurs francophones sur la planète d'ici 2050. Pour autant, ce chiffre doit être appréhendé avec "vigilance", selon la Secrétaire générale de la Francophonie, Louise Mushikiwabo. Dopé par la démographie africaine, le dynamisme de la langue de Molière ne saurait masquer celui d'autres langues, telles que l'anglais. En outre, l'instabilité globale que nous vivons fragilise encore plus gravement "deux pays phares" de la francophonie en Afrique et au Moyen-Orient : le Mali et le Liban.