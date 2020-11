Lobbying : les nouvelles stratégies

France 24 • 05/11/2020 à 17:17

Toujours plus subtile, la stratégie des lobbyistes ne vise plus seulement les décideurs politiques et les grands médias. Désormais, elle s'intéresse aussi aux associations scientifiques, enseignants, bloggeurs, et plus largement à tous les amateurs de science. Une nouvelle manipulation que dénoncent deux journalistes et un sociologue dans un livre-enquête intitulé "Les gardiens de la raison, enquête sur la désinformation scientifique" (éd. La Découverte). Ali Laïdi reçoit l'un de ses auteurs, Stéphane Horel, journaliste au Monde.