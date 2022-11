Littérature : les secrets d’écriture de Marcel Proust dévoilés à la BnF

information fournie par France 24 • 17/11/2022 à 16:39

Il y a un siècle disparaissait l'un des plus grands écrivains français, Marcel Proust. À l'occasion de cet anniversaire, la Bibliothèque nationale de France lui consacre une grande exposition à Paris. On y découvre les secrets de l’écriture d'"À la recherche du temps perdu", œuvre mythique de la littérature hexagonale. Également au programme : le cinéma de science-fiction à la française, en pleine forme, et l'Irlande vue par Martin Parr.