Ligue arabe : l'Algérie souhaite un "sommet consensuel"

information fournie par France 24 • 31/10/2022 à 14:19

Le Sommet de la Ligue arabe se tiendra cette année, les 1er et 2 novembre, à Alger. Le souverain marocain Mohamed VI est invité et pourrait se rendre à Alger, un potentiel geste historique dans un contexte de relations très tendues entre Alger et Rabat. Le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane sera quant à lui absent. Plusieurs sujets régionaux sont à l’ordre du jour tel que le dossier palestinien, la guerre au Yémen, la guerre en Ukraine et ses répercussions sur la région.