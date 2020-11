France 24 • 09/11/2020 à 15:11

Une réunion politique entre dirigeants libyens se tient lundi à Tunis, organisée par le gouvernement tunisien et sous l'égide de l'ONU. L'objectif est de négocier un cessez-le-feu plus stable et un dialogue pour une paix durable. Une nouvelle tentative pour trouver une issue pacifique à ce pays englué dans une crise inextricable.