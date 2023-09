information fournie par France 24 • 13/09/2023 à 10:04

Les catastrophes en Libye et au Maroc déclenchent un élan de générosité au-delà des alliances traditionnelles sur la scène diplomatique. Un sursaut d'humanité ? Dans l'actualité aussi, la rencontre Poutine - Kim Jong-Un placée, elle, sous le signe des livraisons d'armes et des objectifs de conquête de ces deux pays. On va plus loin avec Patricia Allémonière et Gauthier Rybinski.