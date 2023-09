information fournie par France 24 • 14/09/2023 à 09:20

Le passage de la tempête Daniel a dévasté la ville de Derna. Mais si les barrages ont cédé, n'est-ce pas surtout l'effet de 10 ans de sous-investissement dû à la guerre civile ? Dans l'actualité aussi, les nuages qui s'amoncellent pour Joe Biden aux Etats-Unis. On va plus loin avec Zyad Limam, Gauthier Rybinski et Matthieu Mabin à Washington.