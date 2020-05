"Libérons les cheveux afro" : l'appel de l'artiste britannique Shingai

France 24 • 15/05/2020 à 12:41

À Londres, l'artiste britannique d'origine africaine Shingai a profité du confinement pour peaufiner la sortie de son nouveau single, War Drums, et lance ce message : la crise sanitaire que nous traversons peut être une formidable opportunité de changer la société. Comment ? En commençant par porter les cheveux crépus "au naturel". Une conviction partagée par Chayet Chiénin, fondatrice du magazine "Nothing but the wax" ou encore Kelly Massol, fondatrice de la marque de produits capillaires Les secrets de Loly.