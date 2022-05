information fournie par France 24 • 19/05/2022 à 09:07

Le bloc chiite formé autour du Hezbollah perd sa majorité à l'issue des élections législatives au Liban, marquées par une forte abstention et l'entrée au parlement d'une douzaine de députés issus de la société civile. Le changement que les manifestants appelaient de leurs voeux ? On va plus loin avec Marie-Roger Biloa et Bruno Daroux. Regards croisés aussi sur le tentative de coup d'état "avec l'aide d'une puissance occidentale" dénoncée par les putschistes au Mali.