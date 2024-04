information fournie par France 24 • 11/04/2024 à 17:35

Au Liban, le conflit entre le Hezbollah et Israël s’enlise sans aucune perspective concrète d’un cessez-le-feu. Depuis les attaques du 7 octobre, on compte plus de 350 morts sur place, principalement des combattants du mouvement chiite armé et de son unité d'élite : la force Radwan. Les précisions de notre correspondant, Serge Berberi.