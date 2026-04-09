Des dégâts sont observés après une frappe israélienne ayant touché le pont stratégique de Qasmiyeh, au-dessus du fleuve Litani, au Liban. Il s'agit du dernier pont reliant le nord et le sud du fleuve Litani dans la région de Tyr, où des milliers de familles sont restées malgré les avertissements d'évacuation lancés par Israël.
Liban: dégâts après une frappe israélienne sur un pont stratégique près de Tyr
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