information fournie par France 24 • 25/09/2024 à 10:20

D'intenses frappes israéliennes visent des bastions du Hezbollah dans le sud et l'est du Liban ainsi que dans la banlieue sud de Beyrouth, faisant au moins 558 morts. Un demi million de civils du sud-Liban tentent de fuir ces bombardements israéliens et se retrouvent piégés sur la route.