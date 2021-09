Les vétérans du Donbass mobilisés pour les législatives et régionales russes

information fournie par France 24 • 17/09/2021 à 16:13

Plus de 100 millions d'électeurs sont attendus aux urnes pour élire le Parlement fédéral, mais aussi les conseillers municipaux, régionaux et des gouverneurs. Pour la première fois, on votera aussi dans les territoires séparatistes pro-russes de Donetsk et de Lougansk. Ces territoires séparatistes sont opposés au gouvernement de Kiev dans un conflit armé qui dure depuis 2014. Suite à l'annexion de la Crimée, Moscou n'a pourtant pas donné suite à la volonté de ces territoires d'être intégrés. Cela pourrait changer avec, notamment, l'élection de lobbyistes pro-intégration dont certains ont joué un rôle clé dans le conflit.